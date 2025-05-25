Новая гостиница может появиться в СНТ на территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В Советском районе Нижнего Новгорода рассматривается возможность строительства гостиничного комплекса на территории садоводческого товарищества.

Как следует из приказа минграда Нижегородской области, для реализации проекта будет подготовлена документация по планировке и межеванию участка, расположенного между улицами Артельной и Агрономической.

Проект охватит территорию площадью 28,2 га, в том числе земли СНТ "Волга-3".

Инициатором выступает Сергей Сергеевич Панфилов, который профинансирует разработку документации из собственных средств. Планируется строительство гостиничного комплекса общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Помимо проектной документации, на участке будут проведены инженерно-геодезические изыскания. Эти работы выполнит компания ООО "Георесурс НН".

В зону планируемого проекта попадают не только земли СНТ "Волга-3", но и других близлежащих садоводческих товариществ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют открыть 10 новых отелей до 2030 года.