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Экономика

10 новых отелей построят в Нижегородской области 2030 года

23 мая 2025 17:01  [82] Экономика
10 новых отелей построят в Нижегородской области 2030 года

До 2030 года в Нижегородской области планируют открыть 10 новых отелей, рассчитанных более чем на 1200 номеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты будут реализованы в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" с использованием механизма льготного кредитования.

Как стало известно по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина, в целом по стране поддержку получат 170 гостиничных проектов. Все они отобраны в рамках четвертого этапа федеральной программы льготного кредитования.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что запуск нового инвестиционного цикла в сфере туризма создаст дополнительные возможности для роста региональной экономики и выведет внутренний и въездной туризм на новый уровень. Он подчеркнул, что путешествия по России станут более комфортными, а география маршрутов — шире.

В Минэкономразвития РФ также уточнили, что одним из обязательных условий для реализации проектов станет наличие номеров, адаптированных для детей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что расширение федеральной программы льготного кредитования позволит увеличить количество коллективных средств размещения в регионе, в том числе категорий "4 звезды" и "5 звезд". По его словам, регион ежегодно принимает миллионы туристов, и поток гостей продолжает расти. Он отметил, что главной задачей сейчас является увеличение номерного фонда, и реализация новых проектов поможет справиться с этой задачей.

В ближайшие пять лет в туристическую отрасль Нижегородской области инвесторы планируют вложить около 30 миллиардов рублей. Эти средства позволят построить 10 новых объектов размещения.

Среди одобренных Минэкономразвития проектов — инициативы по восстановлению исторических усадеб и объектов культурного наследия. Подобные отели появятся в семи регионах страны, в том числе и в Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что два из десяти региональных проектов направлены на реконструкцию культурно-исторических объектов. По его словам, важно не только сохранить архитектурное наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь, создав уникальные пространства с подлинной атмосферой России. Он добавил, что в регионе уже есть успешные примеры размещения отелей в исторических зданиях, и их число будет расти.

В министерстве напомнили, что помимо этих 10 проектов, в 2026-2028 годах в регионе планируется строительство еще пяти гостиниц на 799 номеров. Среди них — четыре комплекса категории "5 звезд" и один спортивно-туристический объект категории "4 звезды". Кроме того, гостиница на 236 номеров категории "4 звезды", одобренная к кредитованию в 2021 году, уже находится на стадии завершения строительства.

Всего, по данным регионального ведомства, за время действия федеральной программы в регион привлечено почти 50 миллиардов рублей инвестиций. В результате будет создано более 2300 гостиничных номеров.

Ранее сообщалось, что Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области.

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Теги:
Инвестиции Нацпроект Туризм
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