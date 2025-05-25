Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 13:18  [78] Новую дорогу могут построить за Молитовским мостом к Слуде
03 июня 2025 12:54  [83] Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа сохраняет историю современными технологиями
03 июня 2025 12:30  [150] Нижегородский минздрав расширил список дефицитных специальностей
03 июня 2025 11:58  [117] МТС и власти Дагестана начинают цифровую трансформацию всех школ региона
03 июня 2025 11:54  [239] Новая гостиница может появиться в СНТ на территории Нижнего Новгорода
03 июня 2025 11:32  [148] Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы
03 июня 2025 10:53  [182] Администрация завершила весеннее озеленение центра Нижнего Новгорода
03 июня 2025 10:24  [1070] Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ
03 июня 2025 10:17  [153] Дополнительный отпуск для многодетных родителей предложили ввести в России
03 июня 2025 09:55  [208] Законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в Нижегородской области доработают
Общество

Нижегородский минздрав расширил список дефицитных специальностей

03 июня 2025 12:30  [150] Общество
Нижегородский минздрав расширил список дефицитных специальностей

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области расширили перечень медицинских специальностей, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Теперь врачи могут рассчитывать на выплату в размере одного миллиона рублей, а представители среднего медицинского персонала — на 500 тысяч.

Список пополнился рядом новых профессий. В стоматологии поддержку окажут детским стоматологам и рентгенлаборантам.

Изменения коснулись и скорой помощи: в перечень добавлены такие должности, как врач выездной бригады, педиатр скорой помощи и фельдшер по приему вызовов службы СМП.

Также в обновленный приказ минздрава Нижегородской области включены врачи-гериатры, профпатологи, эпидемиологи, диетологи, физиотерапевты, токсикологи, ревматологи, психиатры-наркологи, а также колопроктологи.

В части среднего медперсонала выплаты теперь положены старшим медсестрам, инструкторам ЛФК, массажистам и лаборантам.

Чтобы претендовать на выплату, необходимо соответствовать двум условиям. Во-первых, это должно быть первое место работы после окончания учебного заведения, либо специалист должен перейти из федерального учреждения, частной клиники или другого региона. Во-вторых, медик обязан отработать на ставке не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минздрав России ограничит свободный выбор клиники для лечения в другом регионе с 1 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 16:30  [752] Трехэтажная поликлиника готовится к открытию на базе Нижегородского кардиоцентра
28 мая 2025 16:10  [472] Нижегородских врачей хотят премировать за отказ пациенток от абортов
22 мая 2025 20:07  [507] Почти на 30% вырос спрос на фармацевтов в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных