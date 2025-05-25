Нижегородский минздрав расширил список дефицитных специальностей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области расширили перечень медицинских специальностей, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Теперь врачи могут рассчитывать на выплату в размере одного миллиона рублей, а представители среднего медицинского персонала — на 500 тысяч.

Список пополнился рядом новых профессий. В стоматологии поддержку окажут детским стоматологам и рентгенлаборантам.

Изменения коснулись и скорой помощи: в перечень добавлены такие должности, как врач выездной бригады, педиатр скорой помощи и фельдшер по приему вызовов службы СМП.

Также в обновленный приказ минздрава Нижегородской области включены врачи-гериатры, профпатологи, эпидемиологи, диетологи, физиотерапевты, токсикологи, ревматологи, психиатры-наркологи, а также колопроктологи.

В части среднего медперсонала выплаты теперь положены старшим медсестрам, инструкторам ЛФК, массажистам и лаборантам.

Чтобы претендовать на выплату, необходимо соответствовать двум условиям. Во-первых, это должно быть первое место работы после окончания учебного заведения, либо специалист должен перейти из федерального учреждения, частной клиники или другого региона. Во-вторых, медик обязан отработать на ставке не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минздрав России ограничит свободный выбор клиники для лечения в другом регионе с 1 сентября.