Минздрав изменил правила направления пациентов на лечение в другие регионы Общество

Фото: Кира Мишина

Минздрав России утвердил новые правила выбора медицинской организации, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Теперь для прикрепления к поликлинике больше не нужны данные о регистрации по месту жительства или информация о страховой компании, а достаточно только СНИЛС.

Заявление на прикрепление можно подать через портал "Госуслуги". После этого поликлиника и территориальный фонд ОМС самостоятельно оформят все необходимые документы. Такая система особенно удобна для людей, работающих вахтовым методом, для тех, кто переехал в другой регион, или находится в долгосрочной командировке.

Однако возможности свободного выбора клиники для лечения в другом регионе теперь ограничены. Пациент не сможет самостоятельно направиться на операцию или лечение в другую область без веских оснований.

Решение о целесообразности лечения вне региона принимает лечащий врач по месту прикрепления или профильный специалист. Необходимость будет оцениваться с точки зрения медицинских показаний. Как сообщалось ранее, такая мера защитит врачей от давления пациентов и поможет развитию здравоохранения в регионе.

Изменения направлены на упрощение доступа к первичной медпомощи и оптимизацию маршрутизации пациентов.

Ранее нижегородцам напомнили о правилах оказания первой помощи при взрывных и осколочных ранениях.