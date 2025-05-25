Новую дорогу могут построить за Молитовским мостом к Слуде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют проложить новую автомобильную дорогу вдоль правого берега Оки. Трасса соединит улицу Черниговскую и Молитовский мост с поселком Слуда. Соответствующий приказ от 16.04.2025 опубликовал нижегородский минград.

Заказчиком выступает ООО "Слуда", компания также является инициатором строительства. Согласно приказу, проект должен быть завершен и передан в ведомство не позднее 16 апреля 2026 года.

Площадь участка, подлежащего планировке, составляет около 23 гектаров. Финансирование всех работ берет на себя инвестор. Предварительная длина новой дороги — около 1,5 километра. Точные параметры трассы будут определены в ходе проектирования.

Стоит отметить, что годом ранее ООО "Слуда" уже поручали разработку аналогичного проекта. Тогда срок сдачи документации был установлен до конца марта 2025 года. Однако прежний приказ министерства утратил силу, и теперь подготовка проекта начнется заново на обновленных условиях.

Ранее сообщалось, что новый гостиничный комплекс может появиться на территории садоводческого товарищества в Советском районе.