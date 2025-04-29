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Общество

Мечеть с паломническим центром построят в Нижнем Новгороде до 2030 года

02 мая 2025 12:29  [70] Общество
Мечеть с паломническим центром построят в Нижнем Новгороде до 2030 года

Фото: ОО Osta/mingrad.nobl.ru

На берегу Оки рядом с нижегородскими цирком и планетарием появится новый религиозный комплекс, включающий мечеть и паломнический центр. Завершить строительство планируют к концу 2030 года. Проект планировки и межевания территории получил одобрение от регионального минграда.

Будущая застройка охватывает территорию площадью 4,9 га в границах улиц Июльских дней, Приокской, Октябрьской Революции, Комсомольской площади и побережья Оки. Работы пройдут в Канавинском и Ленинском районах города. Архитектурное решение разработано компанией "ТЕКНА" по заказу Духовного управления мусульман России.

Согласно проекту, трехэтажная мечеть площадью 2031 кв. м будет расположена вдоль Приокской улицы. Рядом разместится паломнический центр, также в три этажа, общей площадью 1181 кв. м. Между этими зданиями и берегом Оки предусмотрено место для строительства дублера проспекта Ленина — новой магистрали городского значения.

Комплекс будет возводиться в три этапа. На первом, до конца 2027 года, планируется построить мечеть и котельную, а также благоустроить прилегающую территорию. Второй этап предусматривает возведение паломнического центра, который должен быть готов к 2031 году. На заключительном этапе начнется строительство дублера проспекта Ленина.

Проект также включает создание блочно-модульной котельной и обустройство автостоянки на 39 машиномест.

Ранее выяснилось, что финансирование строительства религиозного объекта будет осуществляться исключительно за счет неравнодушных нижегородцев. 

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Теги:
Мечеть Минград Религия
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