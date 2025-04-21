Беспилотные курьеры доставят лекарства в три больницы Нижнего Новгорода Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Очередные испытания БПЛА в медицине пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал представитель здравоохранения региона Алексей Никонов со ссылкой на главврача областного СПИД-центра Соломона Апояна.

В этот раз беспилотник доставит лекарства для антиретровирусной терапии. Курьера "загрузят" в СПИД-центре. Конечными точками станут три больницы – НОКБ имени Семашко, городские больницы №28 и 33. Кроме того, медицинские беспилотники полетят и на Бор. Они доставят не только лекарства, но и анализы.

Тестовый вылет пройдет 28 апреля. Никонов отметил, что на случай внештатной ситуации беспилотник будет оснащен парашютом.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало о том, как в медицину региона внедряются беспилотники. В частности, в феврале БПЛА "Курьер-30" грузоподъемностью 30 кг успешно доставил из Борской ЦРБ в областной СПИД-центр 100 пробирок с пробами крови.