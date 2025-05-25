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Культура и отдых

Выставка скульптора Сергей Коненкова открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 12:00  [68] Культура и отдых
Выставка скульптора Сергей Коненкова открылась в пакгаузе на Стрелке

Фото: сайт НГХМ

В выставочном пакгаузе на Стрелке в Нижнем Новгороде открылась масштабная экспозиция "Сергей Коненков. XX век" (12+). Проект реализован совместными усилиями Нижегородского государственного художественного музея и музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Об этом сообщается на сайте НГХМ.

В музее отмечают, что Сергей Коненков (1874–1971) — одна из самых ярких и эксцентричных фигур отечественного искусства XX века. Мастер работал с бронзой, деревом, мрамором и гипсом, оставив после себя более 800 произведений. Его чугунные скульптуры рабочего и крестьянина украшают фасад Доходного дома Рукавишникова на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Выставка приурочена к 150-летию со дня его рождения и раскрывает Коненкова не только как скульптора, но и как философа, мыслителя и художника с глубоким мистическим взглядом на мир.

Экспозиция включает около 40 произведений и делится на три смысловых блока: "Религия", "Власть" и "Язычество". Эти темы органично переплетаются в его творчестве, отражая как библейскую символику, так и языческие архетипы, а также фигуры вождей и героев.

Особое место в экспозиции занимают редкие космогонические композиции. Эти произведения — сложные визуальные карты, в которых сочетаются символы, тексты и топографические элементы, отражающие философскую систему художника и его представления о порядке мироздания. Эти уникальные работы предоставлены из частной коллекции.

Выставку сопровождает архитектурное оформление, созданное Сергеем Чобаном, и кураторская концепция Аллы Есипович-Рогинской, благодаря которым зритель может глубже погрузиться в мир Конёнкова и почувствовать масштаб его художественного мышления.

Проект объединил усилия крупнейших культурных институций страны. В числе участников — Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Смоленский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, а также Творческая мастерская С.Т. Коненкова и другие учреждения.

Ранее участники международной биеннале экологического искусства (6+) из Республики Корея и Нигерии рассказали о своих работах.

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Теги:
Выставка Искусство культура
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