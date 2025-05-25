Уникальную операцию на мозге провели хирурги нижегородской больницы №13

Фото:
В Нижнем Новгороде нейрохирурги городской больницы №13 впервые провели уникальную операцию по формированию искусственного артериального соустья для питания головного мозга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Такое вмешательство позволило снизить риск повторного инсульта у 55-летнего пациента, ранее уже перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения.
При выраженном атеросклерозе сосудов головы кровоснабжение отдельных участков мозга может резко ухудшаться. В таких случаях врачи создают "обходной путь" для крови: берут артерию с кожи головы и сшивают её с сосудом, питающим зону с нарушенным кровотоком. Это позволяет восстановить нормальное питание мозга и предотвратить новые инсульты. Нейрохирурги соединяют сосуды диаметром всего 1,5–2 миллиметра.
В случае 55-летнего пациента без подобного вмешательства был бы почти гарантирован повторный инсульт из-за критической степени закупорки артерий.
Операция завершилась успешно. Уже через неделю после вмешательства пациента выписали с положительной динамикой. Врачи оценивают шансы на полное восстановление как высокие, включая возможность возвращения к трудовой деятельности.
Ранее сообщалось, что нижегородский травматолог провел сложную операцию на колене спортсмену из Орла.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+