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Наука

Уникальную операцию на мозге провели хирурги нижегородской больницы №13

04 июня 2025 11:06  [36] Наука
Нижегородские нейрохирурги снизили риск повторного инсульта благодаря сложной операции

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде нейрохирурги городской больницы №13 впервые провели уникальную операцию по формированию искусственного артериального соустья для питания головного мозга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Такое вмешательство позволило снизить риск повторного инсульта у 55-летнего пациента, ранее уже перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения.

При выраженном атеросклерозе сосудов головы кровоснабжение отдельных участков мозга может резко ухудшаться. В таких случаях врачи создают "обходной путь" для крови: берут артерию с кожи головы и сшивают её с сосудом, питающим зону с нарушенным кровотоком. Это позволяет восстановить нормальное питание мозга и предотвратить новые инсульты. Нейрохирурги соединяют сосуды диаметром всего 1,5–2 миллиметра.

В случае 55-летнего пациента без подобного вмешательства был бы почти гарантирован повторный инсульт из-за критической степени закупорки артерий.

Операция завершилась успешно. Уже через неделю после вмешательства пациента выписали с положительной динамикой. Врачи оценивают шансы на полное восстановление как высокие, включая возможность возвращения к трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородский травматолог провел сложную операцию на колене спортсмену из Орла.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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