Нижегородцам-неплательщикам алиментов ограничат доступ к кредитам и госуслугам

С 25 мая в России вступит в силу открытый реестр неплательщиков алиментов, который ограничит их доступ к ряду государственных услуг и возможностей. Об этом рассказал первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает телеканал "360".
Согласно новому регламенту, россияне, включенные в реестр, столкнутся с серьёзными ограничениями. Они потеряют доступ к порталу госуслуг, что затруднит для них получение различных государственных услуг, таких как оформление документов, запись на приём к врачу и другие. Кроме того, им будет запрещено приобретать билеты повышенной комфортности на авиарейсы и железнодорожные поезда.
Для злостных должников по алиментам также будет закрыт путь к трудоустройству в государственные и муниципальные организации, что существенно ограничивает их карьерные возможности.
Ещё одним важным ограничением станет запрет на получение кредитов на личные нужды. Неплательщики алиментов смогут брать кредиты только в случае, если эти средства будут направлены на погашение задолженности. Таким образом, им останутся доступны только целевые займы.
Евгений Забарчук пояснил, что сначала в реестр будут включены те, кто уже был привлечен к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также те, кто находится в розыске. Это позволит постепенно внедрить новые ограничения и контролировать исполнение алиментных обязательств.
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