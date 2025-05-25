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Общество

Почти 6 тысяч нижегородцев внесены в реестр должников по алиментам

04 июня 2025 12:40  [40] Общество
Почти 6 тысяч нижегородцев внесены в реестр должников по алиментам

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

25 мая в России начал работу официальный реестр должников по алиментам. На сегодняшний день в реестре числятся 5763 нижегородца. Об этом сообщил главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин на пресс-конференции в НОИЦ 4 июня, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Добросовестных должников, которые сами погашают задолженности, очень мало. По озвученным данным, взысканная сумма по алиментам за первые 4 месяца года составила 480 млн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Неплательщику, занесенному в реестр, приходит уведомление о его попадание туда. В реестр попадают лица, которые привлечены к административной или уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов, а также находятся в розыске из-за большой задолженности.

Любой работодатель или обычный человек могут проверить должника в реестре по имени и дате рождения.

Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полной выплаты всей суммы задолженности. Частичная оплата долга не станет поводом для исключения из реестра.

Ранее сообщалось, что судебные приставы изъяли автомобиль у нижегородца, у которого обнаружили долг по кредиту.

 

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Теги:
алименты Дети Судебные приставы
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