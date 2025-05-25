Почти 6 тысяч нижегородцев внесены в реестр должников по алиментам

25 мая в России начал работу официальный реестр должников по алиментам. На сегодняшний день в реестре числятся 5763 нижегородца. Об этом сообщил главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин на пресс-конференции в НОИЦ 4 июня, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Добросовестных должников, которые сами погашают задолженности, очень мало. По озвученным данным, взысканная сумма по алиментам за первые 4 месяца года составила 480 млн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Неплательщику, занесенному в реестр, приходит уведомление о его попадание туда. В реестр попадают лица, которые привлечены к административной или уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов, а также находятся в розыске из-за большой задолженности.
Любой работодатель или обычный человек могут проверить должника в реестре по имени и дате рождения.
Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полной выплаты всей суммы задолженности. Частичная оплата долга не станет поводом для исключения из реестра.
Ранее сообщалось, что судебные приставы изъяли автомобиль у нижегородца, у которого обнаружили долг по кредиту.
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