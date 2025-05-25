Численность детей в Нижегородской области снизилась на 7 тысяч за год Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области за год стало меньше детей. По информации Нижегородстата, к началу 2025 года в регионе проживало 583 тысячи несовершеннолетних, тогда как годом ранее эта цифра составляла 590 тысяч. Снижение составило 1,19%.

На сегодняшний день дети составляют 19% от всего населения области. Из общего числа несовершеннолетних около 300 тысяч — мальчики и 283 тысячи — девочки. Таким образом, на каждые 100 мальчиков в регионе приходится 94 девочки. Такая пропорция сохраняется как в городах, так и в сельской местности.

Подавляющее большинство детей — 82% — живёт в городской черте.

Возрастная структура детского населения выглядит следующим образом: 69% составляют школьники от 7 до 17 лет. Подростков в возрасте от 15 до 17 лет насчитывается около 100 тысяч — это примерно 17% от общего количества. Наиболее многочисленная возрастная группа среди детей — девятилетние: их около 40 тысяч или 7% от всей детской аудитории региона.

Как и в предыдущие годы, в области чаще рождаются мальчики. В 2023 году на свет появились 23 128 младенцев, из которых 11 920 — мальчики (51,5%), а 11 208 — девочки (48,5%).

По данным о рождении детей, первенцы составили 41% от общего числа новорождённых. Вторые дети — 35%, третьи — 16%. На четвертых и последующих детей пришлось примерно 8% всех рождений.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Нижегородская область заняла 44 место из 85 по уровню благосостояния семей. Также мы писали, что региональные власти утвердили новые меры поддержки семей с детьми.