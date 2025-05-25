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Наука

Сервис заселения в отели по биометрии тестируют в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 15:12  [64] Наука
Сервис заселения в отели по биометрии тестируют в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР (12+) начал работу пилотный сервис заселения в гостиницы с использованием биометрических данных. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

Новый способ регистрации позволит гостям отеля заселяться быстрее и удобнее, без необходимости предъявления паспорта. По словам вице-премьера, Нижний Новгород стал вторым городом в стране, где внедрили такую технологию. В конце мая аналогичный сервис под названием "Мигом" уже был внедрен в Москве.

В столице Приволжья сервис запущен в тестовом режиме на время проведения ЦИПРа, чтобы проверить технологию на практике и принять решение о ее дальнейшем развитии.

Биометрическая регистрация позволит сократить время заселения более чем в десять раз — с обычных 3–5 минут до 15–20 секунд. Гостям не нужно заполнять анкеты или предоставлять документы: вся необходимая информация поступает администратору автоматически.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее пройти биометрическую идентификацию и на стойке регистрации отсканировать специальный QR-код. После этого достаточно просто посмотреть в терминал.

Заселение по биометрии лишь альтернатива традиционному способу регистрации, а не обязательная процедура. Гости могут самостоятельно выбрать предпочитаемый вид заселения.

Ранее сообщалось, что опытный образец спутника "Лобачевский" представила на конференции ЦИПР-2025.

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Теги:
биометрия Гостиницы Технологии
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