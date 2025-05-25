Электромонтер на Бору получил тяжелые травмы при падении с лестницы

В городском округе Бор Нижегородской области расследуются обстоятельства производственного инцидента, в результате которого серьезно пострадал электромонтер, работающий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По предварительным данным, несчастный случай произошел утром 4 июня 2025 года. Во время выполнения рабочих обязанностей сотрудник упал с лестницы.
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ряд тяжелых травм: перелом костей правой голени и лучевой кости, ушиб лобной области, а также травматический шок.
Медики квалифицировали полученные повреждения как тяжелые. В ближайшее время ожидается официальное извещение о несчастном случае на производстве.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, "Гострудинспекция организовала взаимодействие с профильными ведомствами, проводится проверка обстоятельств происшествия и устанавливается наличие трудовых отношений между пострадавшим и работодателем".
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