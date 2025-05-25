Нижегородские ученые создали программу для упрощения расчета ветровой нагрузки Наука

Фото: пресс-службе ННГАСУ

Разработчики из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) создали и запатентовали программу, которая значительно облегчает моделирование рельефа местности для строительных целей.

Как сообщили в пресс-службе университета, разработка под названием "Генератор координат параметрических поверхностей для компьютерного моделирования рельефа" позволяет более точно оценивать воздействие ветра на проектируемые здания и сооружения с учетом природных особенностей участка.

Ранее проведение подобных расчетов требовало значительных затрат времени и ресурсов. Необходимо было вручную собирать большие объемы данных и выполнять сложные математические операции. Новый программный продукт автоматизирует эти процессы, сокращая сроки подготовки инженерных данных.

Ключевая функция программы заключается в создании цифровой трехмерной модели участка будущего строительства. Пользователь задает исходные параметры — размеры территории, количество контрольных точек, максимальную высоту и перепады высот. На основе этих данных система формирует файл с точными координатами каждой точки рельефа.

Полученные координаты используются в специализированных инженерных комплексах, где формируется полная цифровая модель местности. Это особенно важно при проектировании в районах со сложным ландшафтом, где природные условия оказывают значительное влияние на конструкции.

Программа отличается минимальным объемом — всего около 34 Кб, что делает ее совместимой с большинством современных рабочих станций. Благодаря этому решению технология становится доступной для широкого круга специалистов в области архитектуры и строительства. Алгоритм способен повысить точность проектирования и улучшить прогнозирование влияния природных факторов, включая ветровые нагрузки. Это, в свою очередь, способствует повышению надежности и эффективности возводимых объектов в условиях сложного рельефа.

Ранее сообщалось, что нижегородские химики разработали новый биосовместимый материал для 3D-биопечати, который может применяться в регенеративной медицине.