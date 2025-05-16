Нижегородская область удостоена премии за вклад в развитие ИИ

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Нижегородская область стала лауреатом премии AI Awards 2025 в категории "Регионы. Вклад в развитие ИИ". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Торжественное вручение состоялось в Москве, где награду получил заместитель губернатора Егор Поляков.
Отмечается, что мероприятие объединило представителей научного сообщества, бизнеса и государственных структур со всей страны. Победители определялись по итогам рейтинга, сформированного нейросетевым алгоритмом. Искусственный интеллект оценивал достижения в сфере ИИ-разработок среди компаний, вузов и регионов.
По словам Егора Полякова, в номинации учитывались такие критерии, как развитие технологий и подготовка кадров, внедрение ИИ в социальной сфере, а также информационное сопровождение проектов. Он отметил, что регион активно использует цифровые решения в здравоохранении, городском управлении, системе МФЦ и для обеспечения безопасности.
"Нам важно, чтобы современные технологии помогали улучшать качество жизни нижегородцев. Приятно, что жюри выделило Нижегородскую область как цифровой флагман страны", — подчеркнул замгубернатора.
Организатором премии выступила команда "билайн Big Data & AI", при поддержке АНО "Цифровая экономика". AI Awards отмечает ключевые достижения в области искусственного интеллекта в России.
Развитие госпорталов с использованием технологий искусственного интеллекта соответствует задачам нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого с 2025 года по инициативе президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что 10 нижегородских ИТ-компаний пройдут обучение по международной акселерационной программе Sunrise Accelerator.
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