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Политика

Нижегородская область удостоена премии за вклад в развитие ИИ

19 мая 2025 12:23  [110] Политика
Нижегородская область удостоена премии за вклад в развитие ИИ

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область стала лауреатом премии AI Awards 2025 в категории "Регионы. Вклад в развитие ИИ". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное вручение состоялось в Москве, где награду получил заместитель губернатора Егор Поляков.

Отмечается, что мероприятие объединило представителей научного сообщества, бизнеса и государственных структур со всей страны. Победители определялись по итогам рейтинга, сформированного нейросетевым алгоритмом. Искусственный интеллект оценивал достижения в сфере ИИ-разработок среди компаний, вузов и регионов.

По словам Егора Полякова, в номинации учитывались такие критерии, как развитие технологий и подготовка кадров, внедрение ИИ в социальной сфере, а также информационное сопровождение проектов. Он отметил, что регион активно использует цифровые решения в здравоохранении, городском управлении, системе МФЦ и для обеспечения безопасности.

"Нам важно, чтобы современные технологии помогали улучшать качество жизни нижегородцев. Приятно, что жюри выделило Нижегородскую область как цифровой флагман страны", — подчеркнул замгубернатора.

Организатором премии выступила команда "билайн Big Data & AI", при поддержке АНО "Цифровая экономика". AI Awards отмечает ключевые достижения в области искусственного интеллекта в России.

Развитие госпорталов с использованием технологий искусственного интеллекта соответствует задачам нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого с 2025 года по инициативе президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что 10 нижегородских ИТ-компаний пройдут обучение по международной акселерационной программе Sunrise Accelerator.

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Теги:
IT Нейросеть Премия
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