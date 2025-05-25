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Происшествия

Пять партий зараженных фруктов и овощей выявили в Нижегородской области

05 июня 2025 10:47  [140] Происшествия
Пять партий зараженных фруктов и овощей выявили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Более 5 тысяч тон овощей и фруктов, ввезенных из-за рубежа Нижегородскую область за первые пять месяцев года, проверили специалисты Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления по региону.

Продукция поступила из Ирана, Азербайджана, Турции, Китая, Египта, Индии, Нидерландов, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана. Из общего объема около 3,5 тысячи тонн составили овощи (перец, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла), а 1,6 тысячи тонн — фрукты (виноград, черешня, авокадо, абрикосы, нектарины).

В ходе досмотра было обнаружено пять партий, зараженных коричневой и калифорнийской щитовками. Факт заражения подтвердили лабораторные исследования, проведённые специалистами Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Несмотря на наличие карантинных объектов, в соответствии с установленными требованиями Евразийского экономического союза, такие виды заражения не представляют фитосанитарной угрозы для территории России.

В результате вся проверенная продукция была допущена к выпуску.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил незаконное изменение срока годности у нижегородского творога. 

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Теги:
Импорт Россельхознадзор
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