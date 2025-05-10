214 пчелосемей без документов задержаны в Нижегородской области

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Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл продолжают работу на стационарных постах ДПС, расположенных в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления.
С начала 2025 года на постах ДПС "Орловские дворики" и "Окский" было проведено 22 дежурства.
В рамках этих мероприятий досмотрено 253 транспортных средства. В результате выявлено 30 фактов перевозки грузов без электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).
По итогам проверок специалистами выдано 24 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере ветеринарии.
Кроме того, было задержано и помещено на ответственное хранение и карантинные мероприятия 214 пчелосемей, ввезенных на территорию региона без эВСД. По результатам исследований установлено, что пчелы были заражены.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область отправила 426 тонн мёда в страны Европейского с января по 12 мая текущего года.
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