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Происшествия

214 пчелосемей без документов задержаны в Нижегородской области

16 мая 2025 13:29  [43] Происшествия
214 пчелосемей без документов задержаны в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл продолжают работу на стационарных постах ДПС, расположенных в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

С начала 2025 года на постах ДПС "Орловские дворики" и "Окский" было проведено 22 дежурства.

В рамках этих мероприятий досмотрено 253 транспортных средства. В результате выявлено 30 фактов перевозки грузов без электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

По итогам проверок специалистами выдано 24 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере ветеринарии.

Кроме того, было задержано и помещено на ответственное хранение и карантинные мероприятия 214 пчелосемей, ввезенных на территорию региона без эВСД. По результатам исследований установлено, что пчелы были заражены.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область отправила 426 тонн мёда в страны Европейского с января по 12 мая текущего года.

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Теги:
Насекомые пчеловодство Россельхознадзор
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