Россельхознадзор выявил манипуляции со сроками годности творога в Нижнем Новгороде Общество

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Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл зафиксировало нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в системе "Меркурий" федеральной государственной информационной системы "ВетИС". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе мониторинга установлено, что на предприятии ООО "Фабрика упаковки МТ", расположенном в Нижнем Новгороде, были изменены сроки годности продукции при оформлении транзакции "переработка/производство".

Нарушение касается творога жирностью 18% в упаковке по 5 кг. Продукция была выработана из идентичного по наименованию сырья, однако срок годности сырья составлял до 5 мая 2025 года, тогда как конечной продукции в системе "Меркурий" был присвоен срок до 9 мая 2025 года. Таким образом, срок годности был продлен на четыре дня без правовых оснований.

Как отмечают в ведомстве, изменение срока годности без технологической переработки недопустимо и является нарушением установленных правил.

На электронную почту уполномоченного лица предприятия было направлено уведомление о допущенных ошибках. Документ сформирован с использованием компонента "ВетИС. Паспорт" в соответствии с пунктом 9 Приложения №2 к Приказу Минсельхоза России от 13 декабря 2022 года №862.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что причиной подобных нарушений часто становятся ошибки при выборе наименования продукции в номенклатурном справочнике. В связи с этим ведомство рекомендует хозяйствующим субъектам уделять больше внимания корректному заполнению всех четырех уровней номенклатуры при работе в ФГИС "Меркурий".