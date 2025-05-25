Мэрия изымает аварийный дом на улице Ильинской для своих нужд

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В центре Нижнего Новгорода будет изъято, а затем снесено аварийное жилое здание, построенное более века назад. Об этом говорится в постановлении, размещенном на городской администрации.
Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на улице Ильинская, 98а. Объект был возведён в 1917 году и признан аварийным. Вместе со зданием изымается и прилегающий земельный участок площадью 241 кв. метр.
Согласно документу, помещения находятся в общей долевой собственности владельцев. Изъятие осуществляется в рамках реализации муниципальных целей.
Прежде чем приступить к сносу, администрация проведет оценку рыночной стоимости недвижимости. После этого собственникам будет выплачена денежная компенсация.
Также планируется государственная регистрация объекта и внесение соответствующих изменений в муниципальный реестр.
Ранее сообщалось, что довоенный аварийный дом на улице Правды в Нижнем Новгороде снесут.
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