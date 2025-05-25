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Общество

Мэрия изымает аварийный дом на улице Ильинской для своих нужд

05 июня 2025 14:55  [168] Общество
Мэрия изымает аварийный дом на улице Ильинской для своих нужд

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода будет изъято, а затем снесено аварийное жилое здание, построенное более века назад. Об этом говорится в постановлении, размещенном на городской администрации.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на улице Ильинская, 98а. Объект был возведён в 1917 году и признан аварийным. Вместе со зданием изымается и прилегающий земельный участок площадью 241 кв. метр.

Согласно документу, помещения находятся в общей долевой собственности владельцев. Изъятие осуществляется в рамках реализации муниципальных целей.

Прежде чем приступить к сносу, администрация проведет оценку рыночной стоимости недвижимости. После этого собственникам будет выплачена денежная компенсация.

Также планируется государственная регистрация объекта и внесение соответствующих изменений в муниципальный реестр.

Ранее сообщалось, что довоенный аварийный дом на улице Правды в Нижнем Новгороде снесут.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Ветхий фонд Недвижимость
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