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Общество

Еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде по КРТ

02 июня 2025 19:00  [4] Общество
Еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде в рамках КРТ

Довоенный дом снесут на улице Правды в Нижнем Новгороде. Администрация города выпустила постановление об изъятии строения и земельного участка под ним. 

В документе отмечается, что дом №8 в 2021 году признали аварийным и подлежащим сносу. В открытых источниках указывается, что двухэтажное деревянное здание было построено в 1924 году.

Напомним, данный договор КРТ был подписан в 2023 году. На участке площадью 1,84 гектара, ограниченном улицами Правды, Чонгарской и Менделеева, появятся два многоквартирных жилых дома с встроенными помещениями общественного назначения. Общая площадь квартир превысит 16 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик Новый город". 

Такж в границах улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской построят школу на 730 учеников. Для этого расселят и снесут аварийные дома № 12, 14, 16 на улице Правды, а также № 84 и 86 на Октябрьской революции.

В школе будут учится, в том числе, дети из семей, которые переедут в новый жилой квартал, строящийся по механизму комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Правды.  

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выставлен на торги участок под КРТ на Гребном канале. 

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Теги:
Ветхий фонд Жилье КРТ
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