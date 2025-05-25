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Общество

Жителям пострадавшего подъезда на Пермякова компенсируют аренду жилья

05 июня 2025 11:02  [69] Общество
Жителям пострадавшего подъезда на Пермякова компенсируют аренду жилья

Фото: администрация Автозаводского района

Жителям пятого подъезда дома №4а на улице Пермякова в Нижнем Новгороде, где ранее произошёл пожар, будет компенсирована стоимость аренды временного жилья на период проведения восстановительных работ. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Сейчас жильцы размещены у родственников и в гостинице. Им также предлагалось временное размещение в маневренном фонде, однако большинство предпочли отказаться от этого варианта.
После технического обследования повреждённого подъезда специалисты подтвердили, что несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. В ближайшее время в подъезде начнутся восстановительные работы.

"Пока будет идти ремонт, жителям предложат снять квартиры, а расходы на аренду покроет городской бюджет. В планах — расчистка подъезда, восстановление теплового контура, инженерных систем и электросетей", — уточнили в районной администрации.

Для удобства и оперативной связи с пострадавшими был создан чат в мессенджере, где представители администрации района отвечают на вопросы жителей и информируют их о ходе работ.

Ранее глава Автозаводского района Александр Нагин встретился с жителями дома в пункте временного размещения. Мэр Юрий Шалабаев сообщал, что городские службы и администрация района активно участвуют в разрешении ситуации, связанной с пожаром.

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Теги:
Автозаводский район Жилье Пожар
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