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Общество

Пингвины Гумбольдта переехали в зоопарк "Лимпопо" из Владивостока

05 июня 2025 07:00  [51] Общество
Пингвины Гумбольдта переехали в зоопарк Лимпопо из Владивостока

Фото: Приморский океанариум

Пингвины Гумбольдта из Приморского океанариума во Владивостоке прибыли в нижегородский зоопарк "Лимпопо". Об этом сообщается на сайте океанариума.

Как заявили в пресс-службе, перед переездом пернатые прошли обязательный 30-дневный карантин в научно-адаптационном корпусе. Все особи — взрослые, среди них есть сформировавшиеся пары, готовые к размножению и способные дать здоровое потомство.

Для новых обитателей в зоопарке были заранее подготовлены специализированные вольеры, полностью соответствующие их биологическим потребностям. Переезд прошёл успешно, и все птицы благополучно прибыли на новое место. Пингвины поселились не только в Нижнем Новгороде, но и в зоопарках и океанариумах Москвы и Воронежа.

Команда Приморского океанариума продолжают делиться накопленным опытом и оказывать консультационную помощь коллегам в уходе за пингвинами.

Приморский океанариум проводил передачу животных в рамках открытых торгов. 

Ранее в "Лимпопо" снова родилось несколько малышей. Пополнение произошло в семьях долгопятов, лемуров катта и северных оленей. 

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Теги:
Животные Зоопарк Птицы
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