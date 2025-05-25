Повисшую из окна 10-этажного дома кошку спасли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде спасли кошку, которая провисела в окне 10-го этажа, наполовину выпав наружу. Инцидент произошёл 25 мая в доме №80 по улице Кораблестроительной. Огласку ситуации придала зоозащитница Лара Саплина в телеграм-канале "ЗООПАТРУЛЬ-НН".
Сообщается, что животное застряло в открытой оконной створке. Кошка громко мяукала и выглядела крайне истощенной.
На место прибыли вызванные Саплиной промышленные альпинисты, сотрудники МЧС и полиция. Полицейские позволили вскрыть замок на двери, ведущей на крышу. Один из альпинистов спустился с крыши к окну и аккуратно снял кошку, поместив её в сумку. Животное даже укусило спасателя.
Кошка находилась в тяжелом состоянии: она обезвожена и не может двигать задними лапами.
По словам Саплиной, квартира, в которой находилась кошка, принадлежала пожилой женщине, которая скончалась. Соседи рассказали, что в квартире жили как минимум четыре кошки. Родственники умершей не появлялись в течение месяца. После огласки истории в соцсетях и СМИ хозяйка квартиры забрала оттуда оставшихся живых кошек.
Сейчас спасенная кошка находится в ветеринарной клинике. Прошлым вечером у животного был приступ, а также случилась остановка сердца. К счастью, ее удалось спасти. На ее лечение объявлен сбор средств.
Зоозащитники планируют писать заявление на хозяйку квартиры по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, котята, которых спасли из квартиры живодера в шинели, ищут новые дома.
Ранее сообщалось, что собака Лавочка с поврежденными задними лапами, которую курьер ударил головой о бордюр и оставил у приюта, скончалась.
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