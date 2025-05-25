Пасху и Троицу хотят сделать официальными праздниками в России Общество

Депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными выходными днями. Как сообщает телеканал "360", парламентарий обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям фракций с законопроектом, изменяющим Трудовой кодекс.

Гусев отметил, что предыдущие попытки внести подобные инициативы не увенчались успехом из-за отсутствия межфракционной поддержки.

Он подчеркнул, что инициатива направлена, прежде всего, на укрепление национальной идентичности и возвращение к духовным традициям. Принятие закона подтвердит приверженность традиционным православным ценностям, разделяемым около 70% населения, включая участников СВО.

Депутат также напомнил, что в дореволюционной России Пасху отмечали целую неделю без ущерба для труда.

Религия важна для сохранения традиционных ценностей России, как отметил президент Владимир Путин, акцентировав внимание на неразрывной связи православия и страны. Патриарх Кирилл также подчеркнул роль веры в единстве многонационального государства.

По данным ВЦИОМ, более 65% россиян считают себя православными, а 29% назвали Пасху самым важным праздником.

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