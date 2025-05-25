Осквернение могил бойцов СВО под Городцом обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: Александр Воложанин

С могил участников специальной военной операции на кладбище в селе Николо-Погоста в Городецком районе исчезли государственные флаги Российской федерации, установленные в знак уважения и благодарности за подвиг солдат. Об этом сообщает телеканал "Городец-ТВ".

На данный момент триколоры вновь установлены на флагштоках около захоронений.

Глава Городецкого округа Александр Мудров рассказал, что был возмущен, когда узнал о происшествии.

"Люди, оскверняющие могилы и глумящиеся над памятью героев, не могут свободно ходить по нашей земле. Сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны, а также публично принесли свои извинения не только родственникам погибших защитников Отечества, но и всем жителям. Будем привлекать к обеспечению правопорядка добровольную дружину, которая будет помогать нашей полиции", - написал позже глава округа в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий и установление личности виноватых.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают вандалов, разгромивших сквер на Бору.