Силовики накрыли ячейку украинской секты в Нижегородской области Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Балахнинского округа, подозреваемой в перечислении денег в поддержку организации, которая признана нежелательной на территории России. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, женщина, зная о запрете деятельности этой структуры, неоднократно переводила средства на банковский счет организатора сбора. Деньги направлялись на обеспечение деятельности запрещённой организации.

Нарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД, а также представителями УФСБ и Следственного комитета. В результате совместных действий противоправная деятельность подозреваемой была пресечена.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следствие продолжает работу: проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Добавим, что, по данным пресс-службы УФСБ России в Нижегородской области, речь о ячейке украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"", которую 25 ноября 2022 года Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации.