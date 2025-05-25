Сотрудник дзержинского завода получил ожоги 40% тела на работе Происшествия

На территории ООО "Завод Полимершланг" в Дзержинске Нижегородской области произошел несчастный случай, в результате которого тяжело пострадал сотрудник.

По данным региональной трудовой инспекции, инцидент случился утром 2 июня около 9:30.

Во время выполнения работ в электрощитке внезапно возникла электрическая дуга. В результате 58-летний энергетик предприятия получил серьезные ожоги.

Кроме него, травмы также получил работник субподрядной организации, находившийся рядом в момент происшествия.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего энергетика срочно госпитализировали. В медицинском учреждении у него диагностировали 40-процентные ожоги, вызванные пламенем вольтовой дуги, с поражением головы, лица, шеи, туловища и рук.

Полученные травмы квалифицированы как тяжелые. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что электромонтер на Бору во время работы тяжело травмировался, упав с лестницы.