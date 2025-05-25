Нижегородский отель за 27 тысяч рублей в сутки возмутил журналистку из Москвы

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Корреспондент телеканала "Россия" Марина Громова рассказала в своих социальных сетях о проживании в нижегородском отеле "Ибис". И этот опыт был для нее крайне негативным.
Девушка приехала в столицу Приволжья для участия в X конференции ЦИПР (12+), которая сейчас проходит в Нижнем Новгороде.
Московская делегация остановился в трёхзвёздочной гостинице на улице Максима Горького. Стоимость номера в сутки составила примерно 27 тысяч рублей. Вероятно такая высокая цена была из-за ажиотажа на жилье на время проведения конференции.
Условия проживания, по словам журналистки, не соответствовали заявленному ценнику.
В номере оказалась сломана ручка двери в ванную, розетка не работала, а наличники были повреждены.
Размер комнаты Громова охарактеризовала как крайне скромный, а из окна открывался вид на стройплощадку метро.
Ситуация с завтраком оказалась не лучше. В ресторане отеля царила давка: мест всем гостям не хватало, и люди были вынуждены подсаживаться друг к другу. Еду приходилось буквально "отвоевывать", и в результате журналистке достались лишь две "вялых сосиски".
"Уважаемый отель "Ибис" в Нижнем Новгороде! По нашему скромному мнению, на реконструкцию или ремонт Вам стоит закрыться прямо завтра. Судя по цене за сутки – Вы на это уже заработали", - написала Громова.
Ранее сообщалось, что сервис заселения в гостиницы с использованием биометрии тестируют в Нижнем Новгороде.
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