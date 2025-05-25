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Культура и отдых

Проект гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

05 июня 2025 10:59  [71] Культура и отдых
Проект гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото: Яндекс. Карты

Проект строительства гостиницы на улице Ильинской, 56 возле усадьбы Рябининой и склона Почаинского оврага прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ. 

Положительное заключение проектной документации и инженерным изысканиям выдал инженерный консалтинговый центр "Экспертриск". Застройщиком выступает компания ООО "Нижавтострой". Архитектурный проект гостиницы подготовлен фирмой "Русский Дом-НН".

Гостиница разместится на участке площадью 1350 квадратных метров. Ранее проект планировки территории площадью 0,25 гектара утвердил региональный минград. 

Сообщалось, что строительство отеля на 96 мест планируется завершить к 2031 году. Оно будет вестись в два этапа. В первую очередь предстоит снести существующие хозяйственные постройки и демонтировать старые инженерные сети, заменив их на новые. Эти работы необходимо провести до 2028 года.

Кроме того, застройщик должен будет провести укрепление склона и построить подпорные стены в рамках благоустройства террасного парка, прилегающего к будущей гостинице. В отеле на уровне подвала возведут открытую террасу. 

На втором этапе будет построена гостиница, а также транспортная и инженерная инфраструктура.

Добавим, компания "Нижавтострой" арендует участок земли рядом с усадьбой сроком на 49 лет. Ранее рассматривались два возможных варианта застройки: возведение жилого дома на 27 квартир или строительство гостиницы. В итоге было принято решение в пользу гостиничного комплекса.

Ранее сообщалось, что многофункциональный туристический комплекс с гостиницей появится в Нижнем Новгороде. В рамках его строительства пройдет реконструкция ОКН "Городская водонапорная станция". 

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Теги:
Гостиницы ОКН Строительство
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