Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 15:10  [53] Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети
03 июня 2025 14:59  [60] Как минимизировать цифровой след
03 июня 2025 14:20  [136] Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах
03 июня 2025 13:18  [158] Новую дорогу могут построить за Молитовским мостом к Слуде
03 июня 2025 12:54  [124] Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа сохраняет историю современными технологиями
03 июня 2025 12:30  [201] Нижегородский минздрав расширил список дефицитных специальностей
03 июня 2025 11:58  [135] МТС и власти Дагестана начинают цифровую трансформацию всех школ региона
03 июня 2025 11:54  [374] Новая гостиница может появиться в СНТ на территории Нижнего Новгорода
03 июня 2025 11:32  [172] Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы
03 июня 2025 10:53  [219] Администрация завершила весеннее озеленение центра Нижнего Новгорода
Общество

Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети

03 июня 2025 15:10  [53] Общество
Стало известно, как будет выглядеть отель на месте Книжного Новгорода

Фото: телеграм-канал "Спасибо, Нижний!"

В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР представили визуализацию нового гостиничного комплекса Telegraph, который появится на месте бывшего магазина "Книжный Новгород" на площади Минина и Пожарского. Эскиз будущего пятизвездочного отеля опубликован в телеграм-канале "Спасибо, Нижний!".

Речь идет об участке, ограниченном площадью Минина и Пожарского, а также улицами Алексеевской, Пискунова и Варварской. Ранее на этой территории располагался книжный магазин, который снесли по решению суда.

Согласно утвержденному проекту планировки, здание будет иметь переменную высоту — от пяти до семи этажей. Общая площадь объекта — 10500 квадратных метров, вместимость составит 100 гостиничных номеров.

Проект гостиничного комплекса реализует компания ООО "Телеграф", которая получила участок в сентябре 2023 года после одобрения совета по земле. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,06 млрд рублей. Возвести отель рассчитывают до 2030 года.

Основная часть здания будет выполнена в светлых оттенках. Окна на первых этажах будут иметь арочную форму. Верхние этажи похожи на ступени, вероятно, там разместят открытые террасы с растительностью.

Ранее сообщалось, что новая гостиница может появиться на территории СНТ в Советском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Недвижимость Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 14:18  [457] Первый отель на трассе М-12 построили в Нижегородской области
17 мая 2025 18:26  [1566] Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске
07 мая 2025 13:50  [657] Проект планировки для оперного театра на Гребном канале сделают к апрелю 2026 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных