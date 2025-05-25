Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети

Фото:
В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР представили визуализацию нового гостиничного комплекса Telegraph, который появится на месте бывшего магазина "Книжный Новгород" на площади Минина и Пожарского. Эскиз будущего пятизвездочного отеля опубликован в телеграм-канале "Спасибо, Нижний!".
Речь идет об участке, ограниченном площадью Минина и Пожарского, а также улицами Алексеевской, Пискунова и Варварской. Ранее на этой территории располагался книжный магазин, который снесли по решению суда.
Согласно утвержденному проекту планировки, здание будет иметь переменную высоту — от пяти до семи этажей. Общая площадь объекта — 10500 квадратных метров, вместимость составит 100 гостиничных номеров.
Проект гостиничного комплекса реализует компания ООО "Телеграф", которая получила участок в сентябре 2023 года после одобрения совета по земле. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,06 млрд рублей. Возвести отель рассчитывают до 2030 года.
Основная часть здания будет выполнена в светлых оттенках. Окна на первых этажах будут иметь арочную форму. Верхние этажи похожи на ступени, вероятно, там разместят открытые террасы с растительностью.
Ранее сообщалось, что новая гостиница может появиться на территории СНТ в Советском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+