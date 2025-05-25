Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети Общество

Фото: телеграм-канал "Спасибо, Нижний!"

В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР представили визуализацию нового гостиничного комплекса Telegraph, который появится на месте бывшего магазина "Книжный Новгород" на площади Минина и Пожарского. Эскиз будущего пятизвездочного отеля опубликован в телеграм-канале "Спасибо, Нижний!".

Речь идет об участке, ограниченном площадью Минина и Пожарского, а также улицами Алексеевской, Пискунова и Варварской. Ранее на этой территории располагался книжный магазин, который снесли по решению суда.

Согласно утвержденному проекту планировки, здание будет иметь переменную высоту — от пяти до семи этажей. Общая площадь объекта — 10500 квадратных метров, вместимость составит 100 гостиничных номеров.

Проект гостиничного комплекса реализует компания ООО "Телеграф", которая получила участок в сентябре 2023 года после одобрения совета по земле. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,06 млрд рублей. Возвести отель рассчитывают до 2030 года.

Основная часть здания будет выполнена в светлых оттенках. Окна на первых этажах будут иметь арочную форму. Верхние этажи похожи на ступени, вероятно, там разместят открытые террасы с растительностью.

Ранее сообщалось, что новая гостиница может появиться на территории СНТ в Советском районе.