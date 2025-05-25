Три медучреждения капитально отремонтированы в Сергачском округе Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Сразу три медицинских учреждения обновлены в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. Капитальный ремонт прошёл в фельдшерско-акушерских пунктах в селах Гусево и Ачка, а также в Сосновской врачебной амбулатории.

По информации регионального министерства здравоохранения, работы были выполнены в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Приём пациентов в обновлённых учреждениях уже возобновлён. Населению снова доступны профилактические процедуры — такие как вакцинация и диспансеризация, а также экстренная медицинская помощь.

Как отметила исполняющая обязанности главного врача Сергачской ЦРБ Мария Филатова, за всё время существования учреждения не ремонтировались ни разу — с конца 1960-х годов. По её словам, модернизация была жизненно необходима не только с точки зрения санитарных норм, но и для соответствия современным требованиям к условиям оказания медицинской помощи.

Всего в отремонтированных ФАПах и амбулатории медицинские услуги получают около трёх тысяч человек. Один из них — фельдшерский пункт в микрорайоне Гусево — уже почти 30 лет возглавляет Ирина Сычева. Она хорошо знает всех своих пациентов и отметила, что после ремонта атмосфера в учреждении заметно изменилась. «Говорят, что дома и стены лечат. Когда стены чистые, светлые, а с ними гармонируют новые полы и потолки — работать и лечиться гораздо приятнее», — поделилась она своими впечатлениями.

В Сергачской ЦРБ также сообщили, что помимо внутренней отделки, в зданиях полностью обновили инженерные системы: отопление, вентиляцию и другие коммуникации.

По словам Марии Филатовой, до конца года в округе планируется отремонтировать ещё шесть объектов здравоохранения. Кроме того, предусмотрено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Все эти мероприятия направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в России с 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его главная цель — увеличить продолжительность жизни населения к 2030 году. Программа включает модернизацию амбулаторно-поликлинической сети, привлечение квалифицированных специалистов, развитие экстренной помощи и реабилитации, внедрение современных подходов к лечению хронических заболеваний и цифровизацию здравоохранения.

В рамках нацпроекта реализуются 11 федеральных программ, среди которых — «Здоровье для каждого», «Медицинские кадры», «Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование экстренной помощи», «Оптимальная медицинская реабилитация» и другие.