Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2025 19:45  [100] Три медучреждения капитально отремонтированы в Сергачском округе
05 июня 2025 19:38  [79] Семинар по эффективности работы волонтерских организаций провели в нижегородском Заксобрании
05 июня 2025 18:49  [110] Председатель нижегородского Заксобрания высказался о запрете вейпов
05 июня 2025 18:24  [140] Нижегородская область заняла 2 место в рейтинге по реализации молодежной политики
05 июня 2025 18:06  [123] Победителей экологического конкурса наградили в Заксобрании Нижегородской области
05 июня 2025 17:31  [118] Детский праздник прошел в нижегородском Заксобрании
05 июня 2025 17:24  [145] Опубликованы фото прибывших в нижегородское "Лимпопо" пингвинов Гумбольдта
05 июня 2025 17:05  [130] Нижегородский врач рассказал, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы
05 июня 2025 16:58  [155] В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков
05 июня 2025 16:49  [124] Александр Прудник: "Феномен электронных сигарет стал результатом социальной политики"
Общество

Три медучреждения капитально отремонтированы в Сергачском округе

05 июня 2025 19:45  [100] Общество
Три медучреждения капитально отремонтированы в Сергачском округе

Фото: минздрав Нижегородской области

Сразу три медицинских учреждения обновлены в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. Капитальный ремонт прошёл в фельдшерско-акушерских пунктах в селах Гусево и Ачка, а также в Сосновской врачебной амбулатории.

По информации регионального министерства здравоохранения, работы были выполнены в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Приём пациентов в обновлённых учреждениях уже возобновлён. Населению снова доступны профилактические процедуры — такие как вакцинация и диспансеризация, а также экстренная медицинская помощь.

Как отметила исполняющая обязанности главного врача Сергачской ЦРБ Мария Филатова, за всё время существования учреждения не ремонтировались ни разу — с конца 1960-х годов. По её словам, модернизация была жизненно необходима не только с точки зрения санитарных норм, но и для соответствия современным требованиям к условиям оказания медицинской помощи.
Всего в отремонтированных ФАПах и амбулатории медицинские услуги получают около трёх тысяч человек. Один из них — фельдшерский пункт в микрорайоне Гусево — уже почти 30 лет возглавляет Ирина Сычева. Она хорошо знает всех своих пациентов и отметила, что после ремонта атмосфера в учреждении заметно изменилась. «Говорят, что дома и стены лечат. Когда стены чистые, светлые, а с ними гармонируют новые полы и потолки — работать и лечиться гораздо приятнее», — поделилась она своими впечатлениями.

В Сергачской ЦРБ также сообщили, что помимо внутренней отделки, в зданиях полностью обновили инженерные системы: отопление, вентиляцию и другие коммуникации.
По словам Марии Филатовой, до конца года в округе планируется отремонтировать ещё шесть объектов здравоохранения. Кроме того, предусмотрено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Все эти мероприятия направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в России с 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его главная цель — увеличить продолжительность жизни населения к 2030 году. Программа включает модернизацию амбулаторно-поликлинической сети, привлечение квалифицированных специалистов, развитие экстренной помощи и реабилитации, внедрение современных подходов к лечению хронических заболеваний и цифровизацию здравоохранения.

В рамках нацпроекта реализуются 11 федеральных программ, среди которых — «Здоровье для каждого», «Медицинские кадры», «Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование экстренной помощи», «Оптимальная медицинская реабилитация» и другие.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Сергач
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных