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Происшествия

Человеческие останки нашли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде

05 июня 2025 19:16  [41] Происшествия
Человеческие останки нашли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Во время реконструкции трамвайных путей на улице Красносельской в Нижнем Новгороде рабочие обнаружили человеческий череп и другие останки. Фотографию находки опубликовал в своем телеграм-канале Алексей Никонов.

Он отметил, что находка не сильно удивила его, так как здесь когда-то было Крестовоздвиженское кладбище. "Декабристов Анненковых отсюда перенесли на Бугровское, ещё здесь покоилась нижегородская знать и интеллигенция", - написал он.

Информацию о находке НИА "Нижний Новгород" подтвердили в компании "Экологические проекты", которая занимается реконструкцией путей. Там уточнили, что работы проходят рядом с территорией бывшего Казанского кладбища. Оно ранее располагалось в пределах современных улиц Красносельской, Ильинской, Крупской и Малой Ямской.

В компании добавили, что за ходом строительных работ ведется археологическое наблюдение. Все обнаруженные останки передаются специалистам Межрегионального центра археологических исследований (МЦАИ) для проведения экспертизы и последующего перезахоронения.

Ранее сообщалось, что лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске. 

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Теги:
Археология История Ремонтные работы
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