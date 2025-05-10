Лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске

Фото:
Во время прогулки по одному из парков Дзержинска жительница Нижегородской области вместе с ребенком наткнулась на зловещую находку. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".
По словам женщины, прямо в траве она обнаружила несколько лошадиных черепов. Один из них особенно поразил своей жуткостью: у него были спилены носовая и передняя части, а также сточены жевательные зубы.
Точное количество останков и причины их появления на территории парка не уточняются. Неизвестно также, как долго они там находились и кто мог оставить их в таком виде.
После увиденного женщина призналась, что больше не испытывает желания кататься в этом парке на лошадях.
Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в администрацию Дзержинска по данному факту.
Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец погиб после того, как ему перегрыз горло конь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+