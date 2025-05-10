Лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Во время прогулки по одному из парков Дзержинска жительница Нижегородской области вместе с ребенком наткнулась на зловещую находку. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".

По словам женщины, прямо в траве она обнаружила несколько лошадиных черепов. Один из них особенно поразил своей жуткостью: у него были спилены носовая и передняя части, а также сточены жевательные зубы.

Точное количество останков и причины их появления на территории парка не уточняются. Неизвестно также, как долго они там находились и кто мог оставить их в таком виде.

После увиденного женщина призналась, что больше не испытывает желания кататься в этом парке на лошадях.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в администрацию Дзержинска по данному факту.

Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец погиб после того, как ему перегрыз горло конь.