Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 мая 2025 18:37  [76] Лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске
15 мая 2025 18:16  [95] Двух жителей Бора осудят за попытку убийства шести человек
15 мая 2025 15:07  [167] Дзержинский чиновник задержан за слив данных аукциона знакомому бизнесмену
15 мая 2025 14:55  [185] Полчища насекомых терроризируют жителей Дзержинска
15 мая 2025 14:36  [169] Судно для добычи песка загорелось на Волге около Кстова
15 мая 2025 14:02  [284] Задержан депутат думы Дзержинска Михаил Богоявленский
15 мая 2025 12:00  [270] Конь перегрыз горло пьяному нижегородцу
15 мая 2025 11:28  [233] 1600 учащихся эвакуировали из школы в Ждановском из-за пожара
15 мая 2025 10:45  [215] Фура загорелась на Южном обходе Нижнего Новгорода
15 мая 2025 09:48  [316] Суд приступил к рассмотрению дела Лавричева о хищениях на заводе
Происшествия

Лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске

15 мая 2025 18:37  [76] Происшествия
Лошадиные черепа испугали посетителей парка в Дзержинске

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Во время прогулки по одному из парков Дзержинска жительница Нижегородской области вместе с ребенком наткнулась на зловещую находку. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".

По словам женщины, прямо в траве она обнаружила несколько лошадиных черепов. Один из них особенно поразил своей жуткостью: у него были спилены носовая и передняя части, а также сточены жевательные зубы.

Точное количество останков и причины их появления на территории парка не уточняются. Неизвестно также, как долго они там находились и кто мог оставить их в таком виде.

После увиденного женщина призналась, что больше не испытывает желания кататься в этом парке на лошадях.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в администрацию Дзержинска по данному факту.

Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец погиб после того, как ему перегрыз горло конь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Парки
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2025 14:55  [185] Полчища насекомых терроризируют жителей Дзержинска
14 мая 2025 17:13  [1034] Инцидент с 7-летним ребенком в кафе Дзержинска обернулся проверкой СК
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных