Перестройка началась: игроки начали покидать нижегородское "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Первые хоккеисты начали официально покидать нижегородскую команду "Торпедо".

Напомним, руководство клуба наконец-то определилось с главным тренером. Им стал Алексей Исаков, наставник фарм-клуба в сезоне 2024/2025. Кроме того, с приходом нового генменеджера Евгения Забуги начались переподписания и продления игроков. Увы, не всем игрокам предложили новые контракты. На данный момент официально известно об уходе двух хоккеистов.

Так, в середине мая вратарь Иван Бочаров подтвердил, что покидает команду.

"Пришло новое руководство в "Торпедо" и мне не стали предлагать контракт. Выхожу на рынок. Буду искать новый клуб с агентом", - рассказал Бочаров в эфире программы "На Связи".

Голкипер присоединился к клубу в прошлом году и провел 35 матчей в составе команды (3 из них "сухие"). Процент отраженных бросков - 91,1%, КН – 2,76. В его подписании заинтересованы "Сочи" и "Лада".

Об уходе официально объявил и нападающий Дмитрий Кагарлицкий, ставший одним из лидеров прошедшего сезона. "Братва - удачи и без травм. Лютые - вы лучшие! Всем спасибо. А мы идем дальше", - написал Дмитрий в своем телеграм-канале.

Кагарлицкий также перешел в "Торпедо" в прошлом году. Он сыграл в 64 матчах (с учетом плей-офф) и набрал 36 очков (9+27).

Как мы писали ранее, по информации инсайдеров, команду также покинут Вячеслав Войнов, Евгений Свечников, Даниил Бокун, Бобби Линч, Китон Томпсон, Маркус Филлипс и Игорь Ларионов. Кроме того, якобы "Торпедо" может попрощаться с Никитой Артамоновым, несмотря на действующий контракт до конца сезона 2025/26 и сильный прошлый сезон.

При этом в команду могут вернуться бывшие торпедовцы Алексей Кручинин, Антон Сизов и Николай Коваленко (если права на него не заберет "ЦСКА").

Накануне Евгений Забуга сообщил, что клуб продлил всех игроков, кого мог. Лимит на переподписания исчерпан.

Отметим, трансферное окно открывается уже в воскресенье 1 июня. По словам генменеджера, тогда же клуб и начнет сообщать о новичках команды.

"Новички добавят некоторого разнообразия команде. Это будут разноплановые хоккеисты. Кто-то даст мощи, кто-то здоровой агрессии, кто-то надежности, имеющиеся у молодых мастеровитых быстрых игроков. Мы все прекрасно понимаем, что острый атакующий хоккей прекрасен, но лучше пропускать на одну шайбу меньше соперников, чтобы добиваться результатов", - отметил специалист.

Ранее сообщалось, "Торпедо-Горький" стал чемпионом России под руководством Алексея Исакова.