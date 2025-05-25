"Токсичные" Кручинин и Сизов возвращаются в ХК "Торпедо" Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" заключил контракты с игроками, давно знакомыми болельщикам команды. Информация о новых подписаниях опубликована в соцсетях клуба.

Нападающий Алексей Кручинин и защитник Антон Сизов провели сезон 2024/2025 в "Северстали" и московском "Динамо" соответственно, однако через некоторое время после ухода Игоря Ларионова с поста главного тренера стала появляться информация о возвращении хоккеистов в Нижний Новгород.

Напомним, в сезоне 2023/2024 инсайдеры начали рассказывать о том, что якобы игроки часто ругаются и даже разделились на несколько "групп". Тогда же появилась информация и о конфликте главного тренера с несколькими игроками.

Так, в середине прошлого сезона Антон Сизов перестал появляться в составе нижегородцев (до перехода в "Динамо" на протяжении 227 дней он принимал участие только в тренировках). У защитника на тот момент самый высокий показатель полезности в команде - +13. Игоря Ларионова спрашивали про Сизова почти на каждой пресс-конференции, и ему это явно не нравилось.

"Когда человек переходит линию – он должен стать опытным, вести за собой и быть примером для молодых. В данном случае этого не произошло. Отсутствие есть, его в команде не будет. Я этого не скрываю. Мы хотим, чтобы молодежь получала правильный пример, как идти по жизни и по игре. Опыт здесь уже никак не пригодится", - в итоге Ларионов прокомментировал отсутствие в составе Сизова.

Причиной отстранения защитника журналисты и болельщики считали возможный конфликт с Игорем Ларионовым-младшим. Как тогда писал "Спорт-Экспресс", после одной из пропущенных шайб в матче против "Динамо" (1:6) 13 января Сизов высказал недовольство молодыми игроками команды - Никитой Артамоновым и Игорем Ларионовым-младшим. После этого матча Сизов больше не сыграл ни одного матча за "Торпедо" и был обменян в "Металлург", а оттуда уже в столичное "Динамо". Уже после перехода в московский клуб Сизов в интервью "СЭ" заявлял, что ни с кем не ссорился и причин своего отстранения не знает. Однако на вопрос журналиста о своей токсичности ответил: "Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я".

Примерно в это же время отстранили и Алексея Кручинина, который тогда являлся капитаном команды и "протеже" Игоря Ларионова. В период своей травмы он стал одним из тренеров. Затем Кручинин стал появляться на льду все реже, пусть и оставался одним из взрослых лидеров команды. Перед серией плей-офф со "СКА" Ларионов заявил, что Кручинин играть не будет. В межсезонье игрок перешел в "Северсталь".

"Наверное, есть что-то общее в моей истории с историей отстранения Антона Сизова. Он тоже был одним из опытных игроков, который имел свое мнение и не боялся его высказывать, мог выражать недовольство в раздевалке. В этом плане я такой же человек. Если чувствую, что что-то идет не так, то буду говорить об этом прямо. Для меня его уход точно был шоком, потому что ничего сверхъестественного, за что обычно отстраняют людей, не произошло", - рассказал Кручинин журналисту издания "Все про спорт" после своего ухода.

Таким образом, после смены тренера оба игрока подписали двухлетние соглашения с "Торпедо" и продолжат свою карьеру в составе нижегородской команды уже под руководством Алексея Исакова. Кроме того, не исключено и возвращение Николая Коваленко из НХЛ, однако окончательное решение по нему еще не принято.

Трансферное окно открылось 1 июня. "Торпедо" успело пополнить состав несколькими новыми игроками и попрощаться со старыми. К команде присоединились вратарь Денис Костин и нападающий Дмитрий Шевченко. В нижегородскую систему также вернулся Лоренс Зинаддин, который становился чемпионом МХЛ в составе "Чайки".