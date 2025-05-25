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Спорт

Опубликованы эскизы внутренних помещений Ледовой арены в Нижнем Новгороде

04 июня 2025 09:43  [7] Спорт
Опубликованы эскизы внутренних помещений Ледовой арены в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" опубликовал в своем телеграм-канале эскизы внутренних помещений строящейся Ледовой арены.

На представленных иллюстрациях можно увидеть, как будут выглядеть фойе 4 этажа, вестибюль 2 этажа и лифтовый холл.

Интерьеры арены оформлены в черной, белой и синей цветовой гамме. Видно, что внутри арены болельщикам будет комфортно и удобно находиться.

На втором этаже, скорее всего, разместится буфет и магазины по продаже символики "Торпедо". На 4 этаже возможно появится кафе. Причем посетителям будет открываться панорамный вид на игровое поле.

Особое внимание дизайнеры уделили оригинальной системе освещения, которая придаст пространству современный и технологичный облик.

Напомним, строительство началось в 2022 году. Общая площадь здания составит 70 тысяч квадратных метров. 

Ранее мы писали, что темпы возведения Ледовой арены значительно возросли за последние месяцы. Внутри спортивного комплекса завершены ключевые этапы строительства, сейчас ведутся работы по чистовой отделке помещений. Уже установили кресла, хоккейные борта, залили лед и даже нанесли разметки. Продолжается работа над фасадом. 

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Теги:
Строительство ХК "Торпедо" Хоккей
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