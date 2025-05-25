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Общество

Прощание с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым состоялось в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 09:28  [96] Общество
Прощание с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым состоялось в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородская областная федерация хоккея

Из жизни ушел ветеран нижегородского хоккея и заслуженный арбитр Сергей Балашов. Об этом сообщили в социальных сетях Нижегородской областной федерации хоккея.

Свою спортивную карьеру хоккеист начал в 1960 году в нижегородском хоккейном клубе "Торпедо". С 1970 по 1983 год он представлял команды из Дальнегорска и Порт-Ванино. После завершения игровой карьеры он остался в хоккее и в 1983 году начал судить юношеские соревнования, а с 1990 года стал арбитром матчей первой лиги.

"В течение своей долгой и плодотворной карьеры Сергей Павлович внес значительный вклад в развитие отечественного хоккея. Его профессионализм и преданность делу оставили неизгладимый след в мире спорта", - отметили представители федерации.

Церемония прощания с Сергеем Балашовым состоялась 5 июня в Стригинской церкви.

Ранее сообщалось, что прощание с участником СВО Андреем Плехановым прошло 3 июня в селе Арефино Нижегородской области.

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Теги:
Некролог Спорт Хоккей
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