Прощание с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым состоялось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская областная федерация хоккея

Из жизни ушел ветеран нижегородского хоккея и заслуженный арбитр Сергей Балашов. Об этом сообщили в социальных сетях Нижегородской областной федерации хоккея.

Свою спортивную карьеру хоккеист начал в 1960 году в нижегородском хоккейном клубе "Торпедо". С 1970 по 1983 год он представлял команды из Дальнегорска и Порт-Ванино. После завершения игровой карьеры он остался в хоккее и в 1983 году начал судить юношеские соревнования, а с 1990 года стал арбитром матчей первой лиги.

"В течение своей долгой и плодотворной карьеры Сергей Павлович внес значительный вклад в развитие отечественного хоккея. Его профессионализм и преданность делу оставили неизгладимый след в мире спорта", - отметили представители федерации.

Церемония прощания с Сергеем Балашовым состоялась 5 июня в Стригинской церкви.

Ранее сообщалось, что прощание с участником СВО Андреем Плехановым прошло 3 июня в селе Арефино Нижегородской области.