Прощание с экс-директором рынка в Дзержинске Ниной Макарьевой пройдет 24 мая

На 84-м году жизни скончалась почетный гражданин Дзержинска и бывший директор центрального городского рынка Нина Макарьева. О ее кончине сообщило издание "Дзержинские новости".
Нина Анатольевна родилась 15 января 1942 года в селе Дьячевка Камешкирского района Пензенской области. После окончания школы в 1956 году она переехала в Дзержинск и поступила в Горьковский техникум советской торговли. Там она получила специальность товароведа промышленных товаров.
В 1968 году Макарьева завершила обучение в институте Советской торговли, продолжив карьеру в сфере организации торговли.
В 1993 году она была избрана председателем правления производственного объединения "Дзержинский рынок". Под ее руководством торговая территория претерпела значительные изменения: были модернизированы павильоны, обновлена инфраструктура и улучшены условия для продавцов и покупателей.
За значительный вклад в развитие городской торговли Макарьева получила признание на всероссийском уровне. В 2003 году она одержала победу в конкурсе "Женщина — директор года", где была удостоена памятной медали.
Прощание с Ниной Анатольевной пройдет 24 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Октябрьская, 15.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Нины Макарьевой.
Напомним, в середине мая в Нижнем Новгороде простились с известным врачом-реаниматологом Александром Петровым.
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