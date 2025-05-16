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Общество

Прощание с экс-директором рынка в Дзержинске Ниной Макарьевой пройдет 24 мая

23 мая 2025 11:23  [53] Общество
Прощание с экс-директором рынка в Дзержинске Ниной Макарьевой пройдет 24 мая

На 84-м году жизни скончалась почетный гражданин Дзержинска и бывший директор центрального городского рынка Нина Макарьева. О ее кончине сообщило издание "Дзержинские новости".

Нина Анатольевна родилась 15 января 1942 года в селе Дьячевка Камешкирского района Пензенской области. После окончания школы в 1956 году она переехала в Дзержинск и поступила в Горьковский техникум советской торговли. Там она получила специальность товароведа промышленных товаров.

В 1968 году Макарьева завершила обучение в институте Советской торговли, продолжив карьеру в сфере организации торговли.

В 1993 году она была избрана председателем правления производственного объединения "Дзержинский рынок". Под ее руководством торговая территория претерпела значительные изменения: были модернизированы павильоны, обновлена инфраструктура и улучшены условия для продавцов и покупателей.

За значительный вклад в развитие городской торговли Макарьева получила признание на всероссийском уровне. В 2003 году она одержала победу в конкурсе "Женщина — директор года", где была удостоена памятной медали.

Прощание с Ниной Анатольевной пройдет 24 мая с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Октябрьская, 15.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Нины Макарьевой.

Напомним, в середине мая в Нижнем Новгороде простились с известным врачом-реаниматологом Александром Петровым.

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Теги:
Некролог Смертность Торговля
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