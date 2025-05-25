Новый троллейбусный маршрут запустят до Стрелки в Нижнем Новгороде с 12 июня Общество

В Нижнем Новгороде запускается новый троллейбусный маршрут № 1, начало движения по которому намечено на 11 июня. Транспортный путь свяжет станцию метро "Стрелка" с железнодорожной платформой "Чаадаево", улучшив доступность для жителей микрорайона Бурнаковский.

Маршрут пройдет через важные точки города — железнодорожные станции "Варя" и "Чаадаево", а также по улицам 50-летия Победы, Страж Революции, Просвещенской и Ярошенко. Это обеспечит удобную пересадку и улучшит логистику в одном из густонаселенных районов.

Как уточнили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации, на линии будут работать два новых троллейбуса моделей "Синара" и "Адмирал". Обе машины оснащены системами увеличенного автономного хода и в настоящее время проходят испытания на городских улицах.

Добавим, что первый технический проезд по маршруту с журналистами запланирован на утро 11 июня. А уже с 12 июня маршрут начнет полноценную работу по регулярному графику.

Прочитать подробнее о троллейбусе "Синара" можно в статье на сайте НИА "Нижний Новгород".