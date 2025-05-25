Число детей в сиротских учреждениях Нижегородской области продолжает снижаться Общество

Фото: Кира Мишина

На территории Нижегородской области продолжают функционировать 11 детских домов, три Дома ребёнка и два Центра помощи и адаптации для несовершеннолетних, включая детей-сирот. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В региональном министерстве социальной политики рассказали, что в этих организациях воспитываются 584 ребёнка, из которых 37 — в возрасте от нуля до четырёх лет. За последние пять лет число воспитанников в учреждениях для сирот сократилось на 19% по сравнению с 2020 годом, когда таких детей было 718.

В министерстве отмечают, что снижение количества детей в интернатных учреждениях связано с активным развитием семейных форм устройства. Так, в 2023 году 222 ребёнка были переданы под безвозмездную опеку, из них 70 — к близким родственникам. Ещё 295 детей нашли приёмные семьи, а 38 были усыновлены. При этом передача детей в семьи иностранных граждан не осуществлялась.

Как пояснили в региональном минсоцполитики, одной из главных причин отказа от детей со стороны биологических родителей остаётся отсутствие стабильных условий для жизни — как жилищных, так и финансовых. Также к числу факторов могут относиться несовершеннолетний возраст матери или наличие у ребёнка паллиативного диагноза.

Несмотря на положительную динамику, в текущем году зафиксировано 94 случая отмены решений о передаче детей в семьи. В 19 случаях инициатором выступили органы опеки, в 18 — причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В 58 случаях решение о возврате принимали сами граждане.

Среди наиболее частых причин возврата детей в учреждения специалисты называют позднюю диагностику серьёзных заболеваний, таких как расстройства аутистического спектра или шизофрения. Также сложности часто возникают в подростковом возрасте, когда поведение ребёнка меняется, и приёмная семья не всегда готова к таким испытаниям.

Кроме того, поводом для возврата может стать распад приёмной семьи: не все родители готовы продолжать воспитание ребёнка в одиночку.

По информации министерства, ежегодно из детских домов региона выпускается около 100 воспитанников.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рассматривают возможность повторного введения единовременной выплаты на приобретение жилья для детей-сирот.