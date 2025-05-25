Чемпиона России и мира по ММА прооперировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородский травматолог Алексей Крупко прооперировал чемпиона России и мира по смешанным единоборствам, сообщает главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Гапизов занимает 52-е место среди 273 активных бойцов ММА и проживает в Оренбурге. Он специально приехал в Нижний Новгород на повторную операцию после неудачного опыта лечения в другой клинике, где спортсмену не смогли качественно устранить повреждение мениска.

По словам травматолога, в ходе процедуры были выявлены остаточные повреждения в коленном суставе, что мешало тренировкам.

"Мениск частично сохранён, конфликтующие части устранены", — добавил Крупко.

Примерно через 2–3 месяца Шахбан Гапизов сможет вернуться к тренировкам и продолжить спортивную карьеру.

Ранее Алексей Крупко провел уникальную операцию молодому футболисту из Орла с разрывом передней крестообразной связки колена.