Чемпиона России и мира по ММА прооперировали в Нижнем Новгороде

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Нижегородский травматолог Алексей Крупко прооперировал чемпиона России и мира по смешанным единоборствам, сообщает главный редактор медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Гапизов занимает 52-е место среди 273 активных бойцов ММА и проживает в Оренбурге. Он специально приехал в Нижний Новгород на повторную операцию после неудачного опыта лечения в другой клинике, где спортсмену не смогли качественно устранить повреждение мениска.
По словам травматолога, в ходе процедуры были выявлены остаточные повреждения в коленном суставе, что мешало тренировкам.
"Мениск частично сохранён, конфликтующие части устранены", — добавил Крупко.
Примерно через 2–3 месяца Шахбан Гапизов сможет вернуться к тренировкам и продолжить спортивную карьеру.
Ранее Алексей Крупко провел уникальную операцию молодому футболисту из Орла с разрывом передней крестообразной связки колена.
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