Популярную шаурмичную в Нижнем Новгороде закрыли из-за антисанитарии Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на 30 суток приостановлена деятельность точки общественного питания "Шаурма по-турецки" на проспекте Ленина, 79С, рядом с парком Дубки, сообщает нижегородский Роспотребнадзор.

Такое решение вынес 29 мая Ленинский районный суд города по итогам рассмотрения материалов, предоставленных управлением.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования инспекторы выявили ряд серьезных нарушений санитарных норм.

В частности, были зафиксированы несоблюдение поточности технологических процессов, использование инвентаря без маркировки, отсутствие сведений о прохождении медицинских осмотров работниками, а также непроведение обязательного производственного контроля.

По итогам проверки должностное лицо Роспотребнадзора составило протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Документ был направлен в суд, который и принял решение о временном закрытии заведения на 30 дней.

По данным сервиса "2ГИС", рейтинг заведения составляет 4,2. Однако последние несколько месяцев начали появляться негативные отзывы. Посетители в основном жалуются на испортившееся качество шаурмы, несвежие продуктов и высокую цену за скудное наполнение.

"Раньше каждую неделю брали тут шаурму. Была лучшая в городе. Последние пару лет полный ужас. Шаурма пустая, просто майонез завернутый в лаваш, практически без начинки и мяса. При этом цена растет", - написал 20 мая Алексей К.

"Шаурма оказалась ужасной, один майонез и капуста, немного непонятной курицы розового цвета и всё. Жирно и невкусно. Рядом есть заведения намного лучше", - заметила Анастасия Р.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксировано 146 случаев отравлений алкоголем за 2024 год.