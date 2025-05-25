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Происшествия

Нижегородцу дали 3 года колонии за наезд на полицейского

07 июня 2025 09:32  [46] Происшествия
Нижегородцу дали 3 года колонии за наезд на полицейского

Житель Нижнего Новгорода признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. 

Как установили следствие и суд, в июне 2024 года мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На требование инспектора ДПС остановиться он не отреагировал и продолжил движение. Сотрудник полиции попытался остановить нарушителя, но в итоге мужчина сбил его. Инспектор ДПС упал на землю и потерял сознание. Медики квалифицировали вред, нанесенный здоровью, как средней степени тяжести.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему назначено наказание — 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского.

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Теги:
Нападение Полиция Следственное управление
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