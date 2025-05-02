Москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По ее данным, завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя столицы России, обвиняемого в применении насилия и оскорблении представителя власти.

По данным следствия, инцидент произошёл в сентябре 2024 года на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Сотрудники транспортной полиции получили информацию от начальника поезда, отправлявшегося в столицу, о пассажире, который нарушал общественный порядок.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт в одном из вагонов. При попытке задержания он дважды ударил полицейского рукой и сопровождал свои действия нецензурными оскорблениями в адрес представителя правоохранительных органов.

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передано в Канавинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что дело двух молодых людей, обвиняемых в хулиганстве и вандализме на железнодорожной станции Мыза, направлено в Приокский райсуд.