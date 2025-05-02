Фото:
Москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По ее данным, завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя столицы России, обвиняемого в применении насилия и оскорблении представителя власти.
По данным следствия, инцидент произошёл в сентябре 2024 года на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Сотрудники транспортной полиции получили информацию от начальника поезда, отправлявшегося в столицу, о пассажире, который нарушал общественный порядок.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт в одном из вагонов. При попытке задержания он дважды ударил полицейского рукой и сопровождал свои действия нецензурными оскорблениями в адрес представителя правоохранительных органов.
Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передано в Канавинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что дело двух молодых людей, обвиняемых в хулиганстве и вандализме на железнодорожной станции Мыза, направлено в Приокский райсуд.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+