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Общество

2,4 млрд рублей направят в Нижегородской области на выплаты по семейному капиталу

06 июня 2025 17:19  [109] Общество
2,4 млрд рублей направят в Нижегородской области на выплаты по семейному капиталу

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Более 2,4 млрд рублей направят из бюджета Нижегородской области на предоставление родительского основного дохода семьям с детьми в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Там напомнили, что с инициативой выступил губернатор Глеб Никитин. Предложение главы региона поддержали депутаты ЗСНО, единогласно проголосовавшие за закон о семейном капитале. 

Согласно документу, 1 июля 2025 года семьи, в которых родился или был усыновлён ребенок, смогут получить до 1 млн рублей, включая федеральный материнский капитал. Поддержка будет предоставляться вне зависимости от уровня дохода семьи — при рождении или усыновлении каждого ребенка.

Для получения регионального семейного капитала необходимо, чтобы ребенок был рожден или усыновлен на территории Нижегородской области, а свидетельство о рождении оформлено в региональном ЗАГСе. Также обязательным условием является наличие у родителей постоянной или временной регистрации в области.

Размер выплат зависит от того, каким по счету в семье стал ребенок:

  • за первого ребенка предусмотрены ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей в течение трех лет;
  • за второго — выбор между ежемесячными выплатами по 22,2 тысячи рублей на три года или единовременной выплатой в 500 тысяч рублей и ежемесячными по 20 тысяч рублей в течение 15 месяцев;
  • за третьего — либо по 30 тысяч рублей в месяц в течение трех лет, либо 700 тысяч рублей сразу и по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев;
  • на четвертого и последующих детей — выбор между ежемесячными выплатами по 30 тысяч рублей на три года или единовременной выплатой в 1 млн рублей.

Право на получение поддержки имеют матери и усыновительницы, а также мужчины, если они являются единственными родителями или усыновителями. Кроме того, заявитель должен быть гражданином РФ не менее трех лет либо гражданином недружественного государства, временно проживающим в регионе в рамках реализации указа президента РФ о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В министерстве социальной политики уточнили, что программа будет действовать до 30 июня 2028 года включительно.

В ведомстве добавили, что новая мера поддержки входит в перечень инициатив Пятилетия семьи, который стартовал в 2025 году по решению главы региона. Финансирование предусмотрено в рамках программы демографической устойчивости "ОСНОВА – нижегородский проект жизни". Она реализуется автономной некоммерческой организацией "Институт демографического развития" совместно с органами исполнительной власти региона. В нее входят не только финансовые меры поддержки, но и развитие системы здравоохранения: создание первого в регионе государственного центра ЭКО, проведение доабортного консультирования, а также открытие женских, мужских и детских центров репродуктивного здоровья.

Поддержка материнства и детства остается одним из ключевых направлений нацпроекта "Семья", который продолжает идеи проектов "Демография" и "Культура". Он направлен на всестороннее развитие семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия и доступной медицинской помощи. 

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Теги:
демография Маткапитал Нацпроект
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