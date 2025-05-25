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Происшествия

Роструд расследует гибель рабочего на скотном дворе в Нижегородской области

07 июня 2025 09:16  [77] Происшествия
Роструд расследует гибель рабочего на скотном дворе в Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области проводит расследование смертельного несчастного случая, произошедшего во время кровельных работ в селе Чулково Вачского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 18 апреля 54-летний рабочий получил тяжелые травмы при выполнении строительных работ на территории скотного двора. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в тот же вечер.

Выяснилось, что рабочий был привлечен к выполнению задания индивидуальным предпринимателем. Однако сообщение о несчастном случае не было направлено в установленные законом сроки, что нарушает требования статьи 228.1 ТК РФ.

Как отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, инспекция труда инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. В частности, устанавливается, были ли между погибшим и работодателем официальные трудовые отношения.

Ранее сообщалось, что сотрудник завода в Дзержинске получил серьезные ожоги, вызванные пламенем вольтовой дуги.

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Теги:
Вачский район Госинспекция труда Смертность
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