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Общество

Нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без паспорта — по биометрии

06 июня 2025 16:48  [2] Общество
Нижегородцы могут получать услуги в МФЦ без паспорта — по биометрии

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде стартовал новый сервис обслуживания в МФЦ, позволяющий получать госуслуги без предъявления паспорта. Проект "Мигом", основанный на Единой биометрической системе, теперь доступен в двух отделениях: на улице Красных Зорь, 19 и на Московском шоссе, 12. В будущем планируется расширение сервиса на другие МФЦ региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко, договоренность о запуске биометрического обслуживания была достигнута в январе во время визита в Нижний Новгород. Сегодня технология уже внедрена: для получения более 100 различных услуг — от регистрации бизнеса до оформления пособий многодетным семьям — достаточно просто пройти биометрическую идентификацию. По словам Григоренко, такой подход делает процесс удобнее и быстрее: время обслуживания сокращается на 20-30%.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрические данные в банке. После этого в МФЦ достаточно посмотреть в специальный терминал. Система распознает лицо, и оператору автоматически передаются необходимые данные для формирования заявления. Это позволяет сократить очереди и упростить процесс получения услуг.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что новая система делает посещение МФЦ более комфортным: "Не нужно носить с собой паспорт — достаточно взгляда в камеру. К тому же биометрия повышает безопасность, защищая данные от мошенников".

Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий добавил, что внедрение биометрии не только экономит время, но и помогает большему числу граждан своевременно получать нужные услуги. По его словам, количество подключенных к системе МФЦ будет постоянно расти.

Выбор способа получения услуги остается за заявителем: можно воспользоваться как паспортом, так и новыми цифровыми возможностями. Об этом напомнила директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская, отметив, что традиционные методы по-прежнему доступны.

Нижегородская область стала четвертым регионом, внедрившим такой формат работы. Ранее аналогичный сервис начал действовать в МФЦ Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей. Сейчас в пилоте участвуют более 30 центров "Мои документы", а оборудованием для биометрической идентификации оснащены свыше 300 рабочих мест.

Инициатива реализуется в рамках нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", стартовавшего в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Напомним, с декабря 2024 года нижегородцам доступна оплата проезда в метро по биометрии.

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Теги:
биометрия МФЦ цифровизация
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