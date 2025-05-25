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Происшествия

Страховых аферистов осудят за хищение 11 млн рублей в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 18:12  [73] Происшествия
Страховых аферистов осудят за хищение 11 млн рублей в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43 жителей региона, причастных к масштабной схеме страхового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые организовали преступное сообщество, целью которого было незаконное получение страховых выплат. Участники группы приобретали дорогостоящих в кузовном ремонте автомобили, оформляли на них страховые полисы и регистрировали транспорт на подставных лиц.

Затем инсценировались дорожно-транспортные происшествия, после которых участники сообщества предоставляли в страховые компании поддельные документы и получали выплаты.

В результате реализации этой схемы пострадали семь страховых организаций. Общий ущерб превысил 11 млн рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранта, им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая участие в преступном сообществе, мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц и организованной группой, покушение на мошенничество, а также мошенничество в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что нижегородский врач брал деньги с пациентов за бесплатные услуги в течение четырех лет.

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Теги:
Мошенничество Прокуратура Социальные выплаты
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