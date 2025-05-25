Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде

Политтехнолог Михаил Халуга и исполнительный секретарь дзержинского отделения партии "Единая Россия" Мария Килина заключены под стражу. Решение об аресте обоих фигурантов принял Московский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает издание "Ъ-Приволжье".
До 4 августа Халуга останется в следственном изоляторе. Такая же мера пресечения избрана и для Килиной. Оба проходят по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершённом по предварительному сговору и в особо крупном размере.
Задержание Халуги произошло 5 июня в одном из магазинов Нижнего Новгорода. При этом официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу его задержания не поступало.
Напомним, Михаил Халуга курировал избирательную кампанию в городскую думу Дзержинска, когда мэром был Иван Носков. По информации собеседников "Ъ", в этом году политтехнолог также участвует в организации выборных процессов как в Дзержинске, так и в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал экс-спикера нижегородской думы Дмитрия Барыкина.
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