Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде Происшествия

Политтехнолог Михаил Халуга и исполнительный секретарь дзержинского отделения партии "Единая Россия" Мария Килина заключены под стражу. Решение об аресте обоих фигурантов принял Московский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает издание "Ъ-Приволжье".

До 4 августа Халуга останется в следственном изоляторе. Такая же мера пресечения избрана и для Килиной. Оба проходят по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершённом по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Задержание Халуги произошло 5 июня в одном из магазинов Нижнего Новгорода. При этом официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу его задержания не поступало.

Напомним, Михаил Халуга курировал избирательную кампанию в городскую думу Дзержинска, когда мэром был Иван Носков. По информации собеседников "Ъ", в этом году политтехнолог также участвует в организации выборных процессов как в Дзержинске, так и в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал экс-спикера нижегородской думы Дмитрия Барыкина.