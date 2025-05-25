Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 июня 2025 17:58  [33] Предприниматель Прядилов подал иск к властям Балахны и автопредприятию
06 июня 2025 17:29  [96] Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 17:04  [97] Жилой дом загорелся на площади 120 кв. метров в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 16:16  [171] Полицейских задержали за организацию нелегальной миграции в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 15:48  [214] Московский суд заочно арестовал экс-спикера нижегородской думы Барыкина
06 июня 2025 14:29  [212] Клещи атакуют жителей Нижегородской области: уже более 4000 укусов
06 июня 2025 14:15  [205] 29-летнего нижегородца задержали за выкрикивание нацистских лозунгов
06 июня 2025 14:00  [224] Популярную шаурмичную в Нижнем Новгороде закрыли из-за антисанитарии
06 июня 2025 10:28  [259] Разгром Пушкинской выставки в парке Арзамаса закончился проверкой полиции
06 июня 2025 09:00  [292] Бывшая нижегородская медсестра осуждена за хищение более 1,6 млн рублей
Происшествия

Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 17:29  [96] Происшествия
Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде

Политтехнолог Михаил Халуга и исполнительный секретарь дзержинского отделения партии "Единая Россия" Мария Килина заключены под стражу. Решение об аресте обоих фигурантов принял Московский районный суд Нижнего Новгорода, сообщает издание "Ъ-Приволжье".

До 4 августа Халуга останется в следственном изоляторе. Такая же мера пресечения избрана и для Килиной. Оба проходят по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершённом по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Задержание Халуги произошло 5 июня в одном из магазинов Нижнего Новгорода. При этом официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу его задержания не поступало.

Напомним, Михаил Халуга курировал избирательную кампанию в городскую думу Дзержинска, когда мэром был Иван Носков. По информации собеседников "Ъ", в этом году политтехнолог также участвует в организации выборных процессов как в Дзержинске, так и в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал экс-спикера нижегородской думы Дмитрия Барыкина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 08:00  [310] Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД
02 июня 2025 16:53  [620] Экс-чиновнику из Нижнего Новгорода дали 10 лет за многомиллионную взятку
28 мая 2025 18:27  [1087] Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных